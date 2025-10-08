خراسان جنوبی در هفتم و هشتم آبان ماه، میزبان نشست خبری بیست و چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران و همایش ملی قنوات برای اولین بار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، به همت دانشگاه بیرجند و بسیج سازندگی استان نشست خبری بیست و چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران و همایش ملی قنوات برای اولین بار در هفتم و هشتم آبان ماه در استان برگزار می شود.

رئیس سازمان جهاد سازندگی کشور در نشست خبری گفت: این کنفرانس برنامه‌های علمی و عملی را در کنار هم قرار خواهد داد و اساتید دانشگاه با مقالات ارائه شده و مقنیان به عنوان مجاهدان خاموش زیرزمین برای تولید و استحصال آب حضور خواهند داشت.

سردار زهرایی با بیان اینکه این همایش بر مسائل تجربی در زمینه احیا و مرمت قنوات کمک خواهد کرد گفت: این طرح به مباحث علمی گره خورده و الگویی برای کشورهای با مشکل کم آبی خواهد بود.