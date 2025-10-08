مدیرکل دفتر هماهنگی، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری ساتبا گفت: توکن انرژی به منظور تقویت بازار بهینه‌سازی و جذب مشارکت سرمایه‌های خرد ایجاد شده است و صرفا برای پیشرفت و نه احداث طرح‌های عملیاتی شده قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سالار آتش‌پر» با بیان اینکه اکنون زیرساخت اصلی سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست است، گفت: سال گذشته بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، به منظور تکمیل زیرساخت‌های حوزه بهینه‌سازی و با همکاری وزارت نیرو با دستگاه‌هایی خارج از این وزارتخانه افتتاح شد.

وی افزود: با افتتاح این بازار، حلقه مفقوده تبدیل صرفه‌جویی انرژی به بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران راه‌اندازی شد، زیرا در این بازار، سرمایه‌گذار طرح صرفه‌جویی را اجرا کرده، بر مبنای آن گواهی صرفه‌جویی دریافت می‌کند و آن را در بورس انرژی به فروش می‌رساند.

مدیرکل دفتر هماهنگی، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری ساتبا بیان کرد: با این زیرساخت ابزارهایی از جمله مراکز آب و اسقاط، آزمایشگاه‌ها و مباحث آموزشی راه‌اندازی شد و البته موارد جانبی‌ای از جمله تامین مالی برای تقویت این بازارها مورد نیاز بود که به این منظور با رویکرد جذب مشارکت سرمایه‌های خرد، توکن انرژی ایجاد شد. این توکن صرفا برای پیشرفت و نه احداث طرح‌های عملیاتی شده قابل اجرا خواهد بود و ارائه توکن انرژی به میزان پیشرفت طرح امکان‌پذیر است؛ نه‌تنها متقاضیان حقوقی بلکه همه متقاضیان حقیقی از هر قشری می‌توانند در سمت تقاضا قرار بگیرند، زیرا قیمت این توکن اندک و برای جذب سرمایه‌گذاران متعدد خواهد بود.

آتش‌پر­با بیان اینکه گواهی صرفه‌جویی انرژی می‌تواند به عنوان تضامین در اختیار بازار سرمایه قرار داده شود تا امکان عرضه توکن انرژی برای تامین مالی به وجود بیاید، تصریح کرد: به عبارتی به جای معامله گواهی صرفه‌جویی انرژی در بازار سرمایه، این گواهی به عنوان تضمین بازپرداخت اصل سود توکن‌های انرژی به کار می‌رود و نهایتا با پایان طرح، توکن‌ها باطل شده و سرمایه‌گذار گواهی‌ها را وارد بورس می‌کند. در این شرایط، سازوکار صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی و معامله آن در بورس انرژی پابرجاست اما گواهی‌ها امکان تازه‌ای یافتند تا تضمینی برای بازپرداخت سرمایه‌های خرد جمع شده باشند؛ البته سایر تضامین انتشار توکن انرژی از سوی سرمایه‌گذار به بانک ارائه می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری ساتبا گفت: توجه به این نکته مهم خواهد بود که باید تفاوتی میان توکن انرژی و رمزارزهای مرسوم قائل شد، زیرا برخلاف رمزارز، توکن انرژی بر پایه طرح انجام شده و تضامین بانکی و غیربانکی است. انجام معاملات این توکن در بورس امکان‌پذیر است اما الزامی به این امر وجود ندارد، بنابراین ساتبا در نظر دارد با توجه به توافقات انجام شده، این بستر معاملاتی از سوی بانک تجارت ایجاد شود. همچنین زمان انتشار توکن انرژی وابسته به پیشرفت طرح‌های در دست اجراست تا حاشیه امنی برای جلوگیری از خالی فروشی در سرمایه‌گذاری باشد.