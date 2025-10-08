۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بیضا در قالب اردوی فرهنگی، سیاحتی و زیارتی به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده سپاه شهرستان بیضا گفت: با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و بسیج دانشجویی شهرستان در قالب اردوی فرهنگی، سیاحتی و زیارتی ، ۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، برای زیارت بارگاه ملکوتی ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام به مشهد مقدس اعزام شدند.

سرهنگ پاسدار تقیان افزود: این گروه به مدت یک هفته علاوه بر مشرف شدن به مرقد مطهر امام رضا علیه السلام از اماکن تاریخی و فرهنگی مشهد مقدس بازدید می‌کنند.