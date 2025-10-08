به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل کمیته امداد استان گفت: در نیمه نخست امسال ۲۵۲ سری جهیزیه (با روش سنتی شامل تهیه ۵ قلم کالای اساسی) با اعتباری قریب به ۱۰۰ میلیارد ریال تهیه و در اختیار نوعروسان تحت حمایت قرار گرفته است.

علیرضا بابائی با اشاره به بهره‌مندی از روش‌های نوین و الکترونیکی در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات به خانواده‌های تحت حمایت افزود: در مرحله نخست این طرح ۱۴۰ نوعروس استان جهیزیه خود را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند.

به گفته وی: در سال جاری این مهم تحقق یافته و زوج‌های جوان می‌توانند با هدیه پرداختی (۵۰۰ میلیون ریال) جهیزیه خود را از طریق فروشگاه اینترنتی دی‌جی کالا خریداری کنند.