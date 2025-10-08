پخش زنده
ارزش صادرات از گمرکات آذربایجانغربی ۲۷ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ ناظر گمرکات آذربایجانغربی گفت: ارزش صادرات کالا از گمرکات استان امسال با ۲۷ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه پارسال به بیش از دو میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار رسید.
خالد جنگجو افزود: از مجموع این میزان صادرات، یک میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار آن مربوط به گمرکات خود استان و یک میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار هم مربوط به صادرات سایر گمرکات کشور از طریق گمرکات آذربایجانغربی بوده است.
جنگجو اظهارکرد: کشورهای عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، ارمنستان و افغانستان، اصلیترین مقاصد صادرات کالاهای ایرانی از گمرکات استان هستند.
وی، با اشاره به عملکرد ترانزیتی گمرکات استان هم گفت: امسال در مجموع دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کالا از استان ترانزیت زمینی و ریلی شده که از این میزان، یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن مربوط به ترانزیت از گمرکات استان و مابقی مربوط به ترانزیت عبوری سایر گمرکات کشور است.
جنگجو گفت: صیانت از سلامت فضای تجاری و مقابله قاطع با ورود کالاهای قاچاق و تهدیدکننده امنیت ملی از اولویتهای اساسی گمرکات آذربایجانغربی است.
وی تأکید کرد: با وجود محدودیت تجهیزات کنترلی در گمرکات مرزی، کارکنان حوزه نظارت با جدیت در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و اقلام ممنوعه تلاش میکنند.
وی، با اشاره به اینکه آذربایجانغربی با برخورداری از ۹ گمرک فعال، بیشترین تعداد گمرک را در میان استانهای کشور دارد، اضافه کرد: علاوه بر انجام تشریفات صادراتی محصولات تولیدی استان، کالاهای سایر استانها نیز از طریق این گمرکات صادر میشود.
ناظرگمرکات آذربایجانغربی، با اشاره به رویکرد تحولگرایانه دولت چهاردهم در حوزه تجارت و بازرگانی، افزود: تحقق مطالبات استاندار آذربایجانغربی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی از اولویتهای مهم گمرک است و در این زمینه تمام ظرفیتها برای تسهیل فرآیندها، کاهش بروکراسی و حمایت از تولیدکنندگان و تجار بهکار گرفته شده است.
وی تصریح کرد: با تدابیر دولت و همافزایی دستگاههای اجرایی، گمرکات استان درصدد ایجاد تسهیلات ویژه برای سرمایهگذاران و تجار است تا زمینه نهادینهسازی تجارت پویا و پایدار در آذربایجانغربی فراهم شود.