به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ کامران فرمان پور گفت: در پی گشت و کنترل شبانه روزی نیروهای یگان اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز در ارتفاعات منطقه ی حفاظت شده قالیکوه سه گروه متخلف زیست محیطی را شناسایی و دستگیر کردند.

مدیرکل محیط زیست لرستان افزود:از متخلفان زیست محیطی،یک قبضه اسلحه غیرمجاز پنج تیر ،یک قبضه اسلحه ی گلوله زنی ام یک ،لاشه شکار شده یک رأس گراز وحشی ،لاشه دو قطعه کبک وحشی، تعدادی فشنگ و ادوات شکار و صیدغیرمجاز ماهی به همراه دو تخته تور سالیک کشف و ضبط شد.



فرمان پور ببان کرد: پرونده ی متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان زیست محيطی از همه ی دوستداران محیط زیست خواست هرگونه تخلف زیست محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.







