در آستانه روز جهانی تخم مرغ ، دانش آموزان مدارس ابتدایی سمنان با ارزش غذایی این ماده پروتئینی آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، خدیجه خشنودی فر کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان سمنان گفت: این مراسم که شامل معرفی تخم مرغ و پخت غذا با این ماده پروتئینی است ، با هدف فرهنگ سازی مصرف تخم مرغ در مدارس برگزار شد.
وی تصریح کرد: عمدهترین ویژگی تخممرغ وجه تمایز آن نسبت به سایر مواد غذایی، ترکیب پروتئینی موجود در سفیده و زرده و ترکیبات مهم دیگر آن نظیر کولین، لوتئین و گزانتین و تولید بسیار کم انرژی در حدود ۷۶ کیلوکالری است.
تحقیقات نشان میدهد که مصرف آجیل، میوه و سبزی برای دانش آموزان به بهبود جنبههای خاصی از عملکرد مغز کمک میکند و پروتئینهایی مانند تخم مرغ و آجیل، مانع گرسنگی دانش آموز میشود.