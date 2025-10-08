به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کمیته امداد امام خمینی شاهین شهر گفت: این چهارمین رزمایش کمیته امداد امام خمینی در امسال است که در آن به مددجویان لوازم خانگی به ارزش ۲۱۰ میلیون تومان اهدا شد.

حسین اقدامی افزود: این اقلام شامل فرش، یخچال و فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشوئی، بخاری، جارو برقی، تلوزیون، پتو، سماور، کتری و قوری، ظرف آشپزخانه، پنکه و دیگر کالا‌های مورد نیاز مدد جویان تحت پوشش این کمیته است.

وی گفت: امسال تا کنون به بیش از ۱۵۰ خانوار از مددجویان تحت پوشش لوازم خانگی اهدا شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی شاهین شهر افزود: هزینه این اقلام از ابتدای سال تا کنون بیش از ۸میلیارد ریال بوده است.