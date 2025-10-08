پخش زنده
با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح ملی «همنوا» با هدف توسعه آموزشهای مهارتی و فنی در استان یزد، به میزبانی شهرستان زارچ آغاز شد.
معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در این مراسم اظهار کرد: «در قالب این طرح، برای نخستینبار ظرفیت پذیرش بیش از ۲۰۰ دانشآموز در مراکز آموزش فنی و حرفهای استان یزد فراهم شده است.
وی افزود: این اقدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش اجرا میشود تا از تمامی ظرفیتهای ملی برای تربیت نیروی کار ماهر بهرهگیری شود.»
وی با اشاره به گستره فعالیتهای آموزشی سازمان گفت: «در حال حاضر بیش از ۱۳۵ هزار ظرفیت آموزشی در ۷۰۰ مرکز فنی و حرفهای کشور فعال است که بخشی از آنها بهصورت شبانهروزی و بخشی نیز در قالب هنرستانهای وابسته به آموزش و پرورش فعالیت دارند. هدف از اجرای طرح همنوا، حرکت بهسمت تحقق برنامه هفتم و دستیابی به سهم ۵۰ درصدی آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور است.»
محمدی با تأکید بر اهمیت مهارتآموزی در حوزه فناوریهای نوین افزود: «بر اساس قانون برنامه هفتم، باید ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال تربیت شوند. تنها در زمینه امنیت سایبری، کشور سالانه به حدود ۵ هزار نیروی متخصص نیاز دارد. در همین راستا، تجهیز و راهاندازی ۳۱ مرکز مهارت پیشرفته در استانهای مختلف کشور در دستور کار قرار گرفته که یکی از آنها در استان یزد خواهد بود.»
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور همچنین از توسعه کارگاههای آموزشی مرتبط با انرژیهای نو و صنایع معدنی در یزد خبر داد و گفت: «با همکاری ایمیدرو و با توجه به ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان یزد، برنامهریزی شده است تا زیرساختهای آموزشی و مهارتی متناسب با نیاز آینده استان یزد توسعه یابد.»
به گفته محمدی، برگزاری شورای مهارت استان یزد و تصویب برنامههای جدید آموزشی در سفر اخیر به یزد، گامی مهم در مسیر توسعه مهارتآموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای استان یزد و کشور به شمار میرود.
همچنین به گفتهی پرویزی فرماندار زارچ، امروز با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفهای کشور، خانه مهارت و کارگاه اقتصاد دیجیتال نیز در زارچ راه اندازی شد.
پرویزی افزود: «خانه مهارت»، نمایشگاهی برای عرضه و فروش محصولات و دستسازههای کارآموزان آموزشدیده شهرستان زارچ است که فرصتی برای معرفی توانمندیها و ایجاد اشتغال پایدار فراهم میکند.
وی ادامه داد: «کارگاه اقتصاد دیجیتال»، زمینه آموزش نرمافزارهای نوین و مهارتهای مرتبط با فناوریهای روز، از جمله هوش مصنوعی، را برای کارآموزان ن فراهم میکند.
فرماندار زارچ ابراز امیدواری کرد:اجرای این طرحها، گامی مؤثر در راستای توسعه مهارتآموزی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه باشد.