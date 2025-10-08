معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ارتقای سامانه‌های هوشمند در جاده‌های استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حق نیا با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هوشمند در محور‌های استان گفت: سال گذشته تعداد دستگاه‌های ترددشمار در محور‌های اصلی و فرعی خوزستان از ۱۳۲ دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ دستگاه در نیمه نخست امسال افزایش یافته است.

وی افزود: این دستگاه‌ها با ثبت لحظه‌ای حجم ترافیک، سرعت متوسط و نوع وسایل نقلیه عبوری، امکان تحلیل دقیق از وضعیت تردد را فراهم می‌کنند.

حق نیا دوربین‌های نظارت تصویری را از دیگر تجهیزات هوشمند در سطح محور‌های استان عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد این دوربین‌ها از ۵۴ دستگاه در سال گذشته به ۶۰ دستگاه در نیمه نخست امسال افزایش یافت.

به گفته معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان؛ در حال حاضر ۱۶۳ دستگاه دوربین کنترل سرعت در جاده‌های استان فعال است.

وی می‌گوید: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از اولویت‌های اداره‌کل خوزستان است و تلاش داریم با توسعه مستمر این تجهیزات، سطح ایمنی و رضایتمندی کاربران جاده‌ای را افزایش دهیم.