دانیال مشتاقی فر و آیریک عابدین زاده در ادامه رقابت‌های تور جهانی تنیس تاجیکستان موفق به حضور در مرحله یک چهارم نهایی شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دانیال مشتاقی‌فر و آیریک عابدین‌زاده که در رقابت‌های تورجهانی جی۶۰ در شهر دوشنبه به میدان رفته‌اند در بازی دونفره موفق شدند با شکست تیمی از قزاقستان، به یک چهارم نهایی را پیدا کنند تا در این مرحله، برابر تیمی از روسیه و اوکراین قرار بگیرند.

این دو نماینده کشورمان در جدول اصلی و در بخش انفرادی نتیجه را به حریفان خود واگذار کرده و شانس خود را در بخش دونفره دنبال می‌کنند.