وزیر راستگرای افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به همراه شماری از شهرکنشینان تحت حمایت پلیس اسرائیل به مسجدالاقصی یورش برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ایتامار بنگویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی همزمان با دومین روز از جشن سوکوت (روز مقدس یهودیان موسوم به سایهبانها) به مسجد الاقصی یورش برد.
بن گویر این اقدام را با تدابیر شدید امنیتی انجام داد و تعدادی از اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و نیز شهرکنشینان صهیونیستی او را در این یورش همراهی کردند.
اداره اوقاف اسلامی در قدس اشغالی نیز گزارش داد که دهها شهرکنشین با حمایت «ایتامار بنگویر»، وزیر تندروی افراطی امنیت داخلی اشغالگران به مسجدالاقصی یورش برده و اقدامات تحریکآمیزی را در صحنهای آن انجام دادند. ورود یهودیان به این شکل، توهین به مسجد الاقصی محسوب میشود.
دفتر وزیر تندروی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای نوشت: بن گویر در حال حاضر در حال ورود به کوه معبد (مسجد الاقصی) است تا برای پیروزی در جنگ غزه، شکست حماس و آزادی اسیران اسرائیلی دعا کند.
گروههای تندروی صهیونیستی به دنبال بسیج شمار زیادی از شهرکنشینان هستند تا رکورد جدیدی در تجاوزات و تحمیل آیینهای تلمودی در محوطه مسجدالاقصی ثبت کنند، اقدامی خطرناک که با هدف یهودیسازی بیت المقدس شرقی انجام میشود. منطقهای که طبق توافق پیشین متعلق به مسلمانان است.
مسجدالاقصی همواره در معرض یورش و تجاوز شهرکنشینان صهیونیستی تحت حمایت پلیس اشغالگران قرار دارد که هدف آنها اعمال کنترل کامل بر مسجد و تقسیم آن از نظر زمانی و مکانی است.