به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر اداره بهزیستی شهرستان آبادان با اشاره به زیر پوشش بودن بیش از ۱۱ هزار خانوار آبادانی گفت: از این تعداد ۶ هزار خانوار دچار معلولیت و بیش از ۴۵۰ نفر دارای معلولیت شنوایی هستند.

عبدی افزود: با اجرای طرح غربالگری ناشنوایی در سال گذشته کودکان دچار مشکل شنوایی شناسایی شد و بیش از ۱۴ کودک تحت عمل جراحی و کاشت حلزون قرار گرفت که مبالغی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هر کودک هزینه شده است.

او ادامه داد: بیش از ۹۰ عدد سمعک برای کودکان و دانش آموزان نیز تهیه شده و تمام تلاشمان این است که کودکان امسال بدون سمعک نباشند تا بتوانند در درس و تحصیل موفق باشند.