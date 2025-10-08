به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی قیصری گفت: با هدف نوسازی شبکه‌های فرسوده و رفع مشکلات ناشی از گرفتگی خطوط فاضلاب، سه طرح مهم در خیابان‌های قائمیه، شهید آوینی (آبشار سوم)، ۱۵ خرداد و شهید قدوسی (آپادانا اول و دوم) شهر اصفهان در حال اجراست.

وی افزود: عملیات اصلاح شبکه فاضلاب محله حاجی‌آباد در خیابان قائمیه یکی از این طرح‌هاست که عملیات اجرایی آن با اعتباری معادل ۳۸۸ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی ادامه دارد.

مدیر آبفای منطقه ۲ شهر اصفهان هدف از اجرای این طرح را رفع گرفتگی ناشی از فرسودگی شبکه قدیمی فاضلاب و اجرای مسیر جدید، شامل ۱۳۰۰ متر لوله‌گذاری با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر ۴۰۰ میلی‌متر عنوان کرد.

قیصری در ادامه افزود: عملیات اجرایی کلکتور جدید فاضلاب خیابان شهید آوینی (آبشار سوم) نیز به‌منظور احداث اصلاح مسیر اصلی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب تا تصفیه‌خانه جنوب اصفهان آغاز شده است.

وی اعتبار این طرح را۳۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این طرح شامل ۸۰۶ متر لوله‌گذاری با استفاده از لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۸۰۰ میلی‌متر است.

مدیر آبفای منطقه ۲ شهر اصفهان همچنین از پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات اصلاح شبکه و کلکتور اصلی فاضلاب خیابان‌های ۱۵ خرداد و شهید قدوسی (آپادانا اول و دوم) خبر داد و گفت: این طرح با هدف رفع گرفتگی شبکه اصلی منطقه و ارتقای ظرفیت انتقال فاضلاب در محدوده‌های پرتراکم شهری در حال اجراست.

قیصری تأکید کرد: با تکمیل این سه طرح، ضمن افزایش پایداری شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و کاهش خطر ریزش خطوط قدیمی، مشکلات بهره‌برداری در مناطق مرکزی و جنوبی شهر اصفهان به میزان قابل توجهی برطرف خواهد شد.