با راه اندازی خط پروازی جدید از شهر مشهد مقدس به لاهور، فصل تازهای در همکاریهای گردشگری مذهبی و تجاری میان ایران و پاکستان گشوده شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لاهور، این پرواز با ۱۶۱ مسافر از مبدا مشهد، پایتخت مذهبی ایران، در فرودگاه بینالمللی علامه اقبال شهر لاهور به زمین نشست و همان روز با ۱۵۵ مسافر از لاهور به مقصد مشهد بازگشت. در مراسم ویژهای در فرودگاه لاهور، مسئولان هوانوردی پاکستان و سرکنسول ایران در لاهور حضور داشتند.
«مهران موحدفر» سرکنسول ایران در شهر لاهور در حاشیه این مراسم گفت: برنامه پروازی این شرکت هواپیمایی قرار است از این پس هر هفته روز شنبه از مشهد به لاهور و بالعکس انجام شود.
محمدرضا شیرخانی، مدیر عملیاتی پرواز گفت: با راهاندازی این خط جدید، شمار پروازهای مستقیم بین لاهور و شهرهای ایران به پنج پرواز افزایش یافت، پیش از این شرکت هواپیمایی پروازهایی از تهران و مشهد به لاهور به صورت هفتگی انجام میدادند.
با توجه به جایگاه مشهد در جذب گردشگران مذهبی و ظرفیتهای فرهنگی شهر لاهور، کارشناسان معتقدند برقراری این پرواز جدید نه تنها موجب رونق گردشگری و ارتباطات مردمی خواهد شد، بلکه زمینهساز گسترش همکاریهای تجاری و فرهنگی میان دو کشور همسایه نیز میشود.