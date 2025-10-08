رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، گفت: اگر راویان اصلی وقایع را بازگو نکنند، دشمنان روایت خود را جایگزین خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «فرمانده رئوف» که تاریخ شفاهی سردار عبدالمحمد رئوفی‌نژاد، فرمانده لشکر ۷ ولیعصر (عج) در دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند، امروز طی مراسمی با حضور سردار رئوفی‌نژاد (فرمانده لشکر ۷ ولیعصر (عج) در دوران دفاع مقدس)، سردار رمضان شریف (ریاست مرکز اسناد)، سردار نبی‌الله رودکی، سردار عبدالمحمد کوچک کوتیانی (مجری کتاب) و خانواده معظم شهید سپهبد غلامعلی رشید و همچنین حضور جمعی از راویان، نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس برگزارشد.

سردار رمضان شریف، رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت های سپاه، در این مراسم با بیان اینکه یکی از بزرگترین خدمات امام (ره) و انقلاب اسلامی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، میدان دادن به استعدادهایی بود که در این کشور وجود داشت، اظهار داشت: اینکه می‌بینیم یک فرزند عشایر مانند قاسم سلیمانی یا فرزند یک آهنگر به عالی‌ترین فرماندهان نظامی تبدیل می‌شوند، مرهون نگاه بلند امام و بستری است که انقلاب برای رشد این شخصیت‌ها فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه ایران سرشار از الگوهای واقعی و برجسته است، گفت: برخی کشورها برای داشتن حتی یکی از این قهرمانان، مجبور به تاریخ‌سازی و افسانه‌پردازی می‌شوند، در حالی که این وفور نعمت در کشور ما گاهی موجب غفلت می‌شود و ما قدر و عظمت این داشته‌ها را آنچنان که باید، نمی‌دانیم.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه سرمایه اصلی سپاه، معنویت، اخلاص و فرهنگ اهل بیت (ع) است، تصریح کرد: درخشش فرماندهانی چون قاسم سلیمانی‌ها و سردار رشیدها مرهون پشتیبانی و اعتمادی است که رهبری معظم انقلاب و حضرت امام (ره) به جوانان این مرز و بوم داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه همسران فرماندهان اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از موفقیت مردان بزرگ این سرزمین، مرهون همراهی، همگامی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر همسران عزیز آن‌هاست و به همین دلیل از همسر گرانقدر شهید رشید به عنوان مهمان ویژه این مراسم دعوت کردیم.

سردار شریف در پایان اظهار داشت: ما رسالت بزرگی در معرفی این الگوهای دست‌یافتنی و امتحان‌پس‌داده به نسل جدید داریم و از همه فرماندهان، راویان و خانواده‌های معظم آن‌ها استدعا می‌کنیم که ما را در این مسیر یاری کنند تا بتوانیم این فرهنگ متعالی را به جوانان منتقل کنیم.

انقلاب را از امام شناختم و دفاع را از سردار رشید آموختم

در این مراسم سردار عبدالمحمد رئوفی‌نژاد، با بیان اینکه اگر از او بپرسند با چه شناختی در این جایگاه قرار دارد، پاسخ خود را در دو نکته خلاصه می‌کند، گفت: اول آنکه از شناخت امام (ره)، انقلاب را شناختم و در مسیر آن قرار گرفتم و دوم اینکه از مسیر سردار رشید، دفاع از انقلاب را یاد گرفتم.

سردار رئوفی‌نژاد با تأکید بر اینکه این کتاب روایت عملکرد دلیرمردان لشکر ۷ ولیعصر (عج) است، اظهار داشت: در این اثر هیچ چیزی برای خودم نگفتم؛ من روایت کردم که بچه‌ها چه‌کار کردند، نه اینکه من چه‌کار کردم. هر چه داریم، حاصل همت، تلاش و تدبیر آن عزیزان است.

فرمانده لشکر ۷ ولیعصر (عج) در دوران دفاع مقدس، با اشاره به نقش کلیدی سردار رشید در سازماندهی جبهه‌های غرب کرخه، گفت: بنیانگذار تیپ و بعدها لشکر ۷ ولیعصر (عج)، سرلشکر رشید بود. ایشان ۱۰ الی ۱۲ جبهه را در منطقه دزفول پایه‌گذاری کرد که همین جبهه‌ها، گردان‌های سازمان‌یافته تیپ در عملیات فتح‌المبین شدند.

وی با بیان اینکه تنها تیپی بودیم که در عملیات فتح‌المبین با دو تیپ از ارتش ادغام شدیم، اظهار کرد: این نشان‌دهنده توان بالای نیروها بود که حاصل تدبیر، آموزش و تربیتی بود که سردار رشید برای بچه‌های دزفول به کار بسته بود.

سردار رئوفی‌نژاد با قدردانی از حضار، خانواده شهید رشید و دست‌اندرکاران تدوین کتاب، خاطرنشان کرد: همه ما، از بنده تا تک‌تک بچه‌های دزفول و لشکر ۷، مدیون آن نگاه بلند و افق دید سردار رشید هستیم. استاد و بزرگ ما ایشان بوده و هست.

او مرد میدان و عمل بود

در ادامه این مراسم سردار عبدالمحمد کوچک کوتیانی، مجری و نویسنده کتاب تاریخ شفاهی سردار عبدالمحمد رئوفی‌نژاد، فرمانده لشکر ۷ ولیعصر (عج) در دوران دفاع مقدس با عنوان «فرمانده رئوف»، با بیان اینکه به عنوان سرباز از سال ۱۳۵۸ در خدمت سردار رئوفی و سردار رشید بوده و با ایشان زندگی کرده است، گفت: پس از بازنشستگی در سال ۱۳۹۱، از سال ۱۳۹۲ کار تدوین عملیات‌های لشکر را آغاز کردم و برای این کار با بیش از ۲۶۰۰ نفر از رزمندگان و فرماندهان مصاحبه انجام دادم. این مسیر با راهنمایی‌های دکتر اردستانی و استاد ایزدی به صورت اصولی ادامه یافت.

وی با اشاره به فرآیند نگارش کتاب «فرمانده رئوف» گفت: روند مصاحبه با سردار رئوفی به دلیل مشغله کاری ایشان نزدیک به سه سال طول کشید و در ۲۸ جلسه به اتمام رسید. تمام مراحل پیاده‌سازی و تدوین اولیه را خودم انجام دادم که البته برادران و خواهران مرکز اسناد کمک شایانی در این مسیر کردند.

این همرزم سردار رئوفی با ذکر خاطره‌ای از فرماندهی میدانی ایشان و شهید رشید، اظهار کرد: سه ماه قبل از جنگ تحمیلی، این دو بزرگوار ما را به کردستان بردند. آن‌ها مرد میدان و عمل بودند. به یاد دارم در اولین عملیات مستقل سپاه در دشت عباس، سردار رشید نقشه عملیات را با ماژیک روی چادر برزنتی یک ماشین سیمرغ کشید و خودش به عنوان یک تکاور در عملیات شرکت کرد.

وی با بیان اینکه دومین عملیات منطقه نیز با فرماندهی مستقیم سردار رئوفی انجام شد، تصریح کرد: پس از آغاز جنگ، با تدبیر سردار رئوفی ۱۲ جبهه پدافندی در منطقه‌ای به وسعت صد در صد کیلومتر در غرب کرخه تشکیل شد. من در سپاه فرمانده دیگری را سراغ ندارم که چنین خط پدافندی گسترده‌ای را مدیریت کرده باشد.

سردار کوچک کوتیانی بیان کرد: خداوند توفیق داد که در این مدت حدود ۳۰ عنوان کتاب از جمله اطلس و شناسنامه لشکر را تدوین کنم، در حالی که من یک فرد فرهنگی نبودم و تمام دوران خدمتم در عملیات گذشت. امیدوارم توانسته باشیم گوشه‌ای از دلاوری‌های آن مرد بزرگ را برای نسل آینده به یادگار بگذاریم.

روایت فرماندهان، سدی در برابر تحریف تاریخ است

در این مراسم امیرمحمد حکمتیان، پژوهشگر و مسئول گروه مطالعات تاریخ شفاهی مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، ، امروز در مراسم رونمایی از کتاب «فرمانده رئوف»، گزارشی از فعالیت‌های این مرکز ارائه داد.

امیرمحمد حکمتیان با بیان اینکه پروژه تاریخ شفاهی فرماندهان از سال ۱۳۸۸ در این مرکز کلید خورد، اظهار کرد: به تجربه ثابت شده بود که اسناد مکتوب به تنهایی جوابگوی ثبت و تحلیل همه ابعاد جنگ نیستند، به همین خاطر مرکز تصمیم گرفت به سراغ فرماندهانی برود که خاطرات و اسناد بسیاری را در سینه خود حفظ کرده‌اند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم روایت جنگ توسط خود فرماندهان، گفت: این رویکرد با هدف جلوگیری از تحریف تاریخ دفاع مقدس اتخاذ شد، زیرا اگر راویان اصلی وقایع را بازگو نکنند، دشمنان روایت خود را جایگزین خواهند کرد.

مسئول گروه مطالعات تاریخ شفاهی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با بیان اینکه نقشه راه این مرکز، تدوین تاریخ شفاهی ۴۰۰ تن از فرماندهان در سطوح مختلف است، اظهار کرد: تاکنون مصاحبه با ۲۲۰ فرمانده به اتمام رسیده و حاصل آن انتشار ۳۸ عنوان کتاب بوده است که کتاب «فرمانده رئوف» یکی از این آثار ارزشمند است.

وی در خصوص روند تدوین کتاب «فرمانده رئوف» که به زندگی سردار عبدالمحمد رئوفی‌نژاد می‌پردازد، گفت: برای انجام مصاحبه‌ها، سردار عبدالمحمد کوچک (کوتیانی) انتخاب شد، زیرا ایشان به عنوان همرزم سردار رئوفی‌نژاد، از ابتدای تا انتهای جنگ در کنار وی حضور داشته و با شخصیت راوی و مأموریت‌های یگان آشنایی کامل داشتند.

حکمتیان با اشاره به اینکه فرآیند مصاحبه با سردار رئوفی‌نژاد از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۸ به طول انجامید، خاطرنشان کرد: این کتاب حاصل ۲۹ جلسه مصاحبه است که تمام دوران زندگی ایشان از کودکی، مبارزات انقلابی، فعالیت‌های پیش از جنگ و فرماندهی در طول هشت سال دفاع مقدس را در بر می‌گیرد.