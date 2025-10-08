تعمیرات اساسی ۲۹ سکوی پارس جنوبی پایان یافت
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس از پایان تعمیرات اساسی ۲۹ سکوی گازی پارس جنوبی خبر داد و گفت: تعمیرات اساسی شش سکوی باقیمانده نیز در روزهای آینده و پیش از ورود به ماههای اوج مصرف گاز در کشور تمام میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علیرضا سرمدی با اشاره به اینکه پارس جنوبی درمجموع ۳۹ سکو دارد که از این تعداد ۳۷ سکو تولیدی و دو سکو نیز پشتیبانی است، اظهار کرد: از ۳۷ سکوی تولیدی، ۳۵ سکو در برنامه تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۴ قرار داشتند تا پایداری برداشت گاز در زمستان تضمین شود.
وی با بیان اینکه از این تعداد، تعمیرات اساسی ۲۹ سکو به پایان رسیده است، افزود: تعمیرات اساسی شش سکوی باقیمانده نیز در جریان است و در روزهای آینده به پایان میرسد.
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی سکوهای ۳ و ۴ و چهار سکوی فازها ۲۲ تا ۲۴ در حال انجام است، اظهار کرد: درمجموع تا کنون ۸۲ درصد از سکوهای برنامهریزیشده برای تعمیرات اساسی در سال ۱۴۰۴ تعمیرات خود را به پایان رساندهاند.
پارس جنوبی بیش از ۷۰ درصد از گاز مورد نیاز کشور را تولید میکند و پایداری تولید گاز از این میدان مشترک، در فصل سرد سال حیاتی است.