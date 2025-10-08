تعمیرات اساسی ۲۹ سکوی پارس جنوبی پایان یافت

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس از پایان تعمیرات اساسی ۲۹ سکوی گازی پارس جنوبی خبر داد و گفت: تعمیرات اساسی شش سکوی باقی‌مانده نیز در روز‌های آینده و پیش از ورود به ماه‌های اوج مصرف گاز در کشور تمام می‌شود.