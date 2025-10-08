مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: ۳۲ نقطه حادثه‌خیز جاده‌های استان اردبیل رفع خطر شد.

به گزارش خبرگزری صداوسیما، مرکز اردبیل ؛ کلیم‌الله وثوقی گفت: ۱۱ نقطه حادثه‌خیز و ۲۱ نقطه نیازمند تمهیداتِ ایمنی در جاده‌های استان ایمن‌سازی شد و هشت نقطه باقیمانده هم تا پایان امسال برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۷۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ها در کشور شناسایی شده که ۱۳ مورد مربوط به استان اردبیل بود و ۱۱ نقطه از آنها رفع شده و ۲ مورد در دست اجراست افزود: بیشتر این نقاط حادثه‌خیز در شمال استان اردبیل بود که برطرف شده و ۲۷ نقطه هم در جاده‌های استان پس از شناسایی مورد ارزیابی و احصا قرار گرفت.