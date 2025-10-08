پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری مازندران در دیدار با فرمانده سپاه کربلا، از نقش سپاه در تضمین امنیت مردم در بحرانهای داخلی و خارجی تجلیل و بر تقویت همکاریهای قضایی–امنیتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان در دیدار با سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلای مازندران، با اشاره به نقش مؤثر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ امنیت کشور گفت: از خودگذشتگی سپاه در بسیاری از بحرانهای داخلی و خارجی، امنیت مردم را تضمین کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت همدلی و همافزایی میان دستگاه قضایی، اطلاعاتی و اجرایی استان افزود: این تعامل سازنده، فرصتی مغتنم برای پیشرفت و توسعه همهجانبه استان مازندران است.
پوریانی با تجلیل از تلاشهای شبانهروزی نیروهای مسلح و سپاه پاسداران، اظهار داشت: سپاه دلسوزانه و مجاهدانه در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی است و ارتباط نزدیک میان همکاران قضایی و مجموعه سپاه، در حفظ امنیت استان بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: سپاه همواره در کنار انقلاب و مردم بوده و دستگاه قضایی نیز در مسیر گسترش عدالت و امنیت، در کنار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی استان قرار دارد.
در این نشست، طرفین ضمن بررسی راهکارهای تعامل و همکاری میان دستگاههای قضایی و اجرایی، بر تقویت همافزایی برای ارتقای امنیت، حمایت از حقوق شهروندان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تأکید کردند.
همچنین، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونین دادگستری مازندران نیز در این دیدار حضور داشتند.