طرح مایه‌کوبی و سم‌پاشی تاکنون برای ۷۵ درصد دام‌های سبک و سنگین در خرمشهر اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خرمشهر هدف از این طرح به صورت رایگان را پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی، به‌ویژه تب برفکی دانست.

کاظم داودی افزود: تاکنون بیش از ۷۵ درصد از دام‌های سبک و سنگین در روستا‌های شهرستان خرمشهر مایه‌کوبی شده‌اند و مابقی دام‌ها نیز در برنامه واکسیناسیون قرار دارند.

وی با اشاره به نقش مهم سلامت دام در امنیت غذایی خانوار‌های روستایی تصریح کرد: سلامت دام به معنای سلامت جامعه است؛ بنابراین پیشگیری از بیماری‌ها از طریق واکسیناسیون و سم‌پاشی منظم، یکی از اولویت‌های اصلی اداره دامپزشکی خرمشهر به شمار می‌رود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خرمشهر همچنین بر اهمیت آموزش و آگاه‌سازی دامداران تأکید کرد و گفت: در کنار عملیات مایه‌کوبی، کارشناسان دامپزشکی با حضور در روستاها، آموزش‌های لازم را در زمینه رعایت بهداشت دامداری و نحوه مراقبت از دام ارائه می‌کنند.

به گفته داودی، شهرستان خرمشهر دارای ۴۲ روستا در بخش مرکزی و بخش مینو است که بیشتر ساکنان آن به دامداری و کشاورزی اشتغال دارند و استمرار خدمات دامپزشکی در این مناطق، موجب پایداری تولید و افزایش سلامت دام‌ها می‌شود.