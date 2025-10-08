پخش زنده
مراسم جشن عاطفهها در دبیرستان شبانهروزی حضرت آیتالله خامنهای نصرآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ذوقی ،مدیر این مدرسه گفت: این مشارکت نه تنها یک کمک مالی است، بلکه یک درس بزرگ اخلاقی است که دانشآموزان ما در عمل آن را میآموزند.
وی ادامه داد: دانشآموزان این مرکز شبانهروزی با استقبالی گرم، هدایای نقدی و غیرنقدی خود را در صندوقهای جشن عاطفهها قرار دادند تا اطمینان حاصل شود که هیچ دانشآموزی به دلیل کمبود امکانات از چرخه تحصیل باز نمیماند.
اقلام جمعآوری شده توسط نمایندگان کمیته امداد و کادر مدرسه، بین دانشآموزان نیازمند توزیع خواهد شد.