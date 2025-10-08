نایب رییس مجلس در پاسخ تذکری درخصوص خرید تضمینی گندم، تامین سوخت و کود شیمیایی برای کشاورزان گفت: برای موضوع خرید تضمینی گندم، تامین سوخت کشاورزان و کود کشاورزی می‌توانیم مجدد جلسه برگزار کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد بیگدلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: کشاورزان در فصل کشت پاییزه قرار داشته وسوختی ندارند همچنین کود شیمیایی که در اختیار آنان است، کیفیت بسیار پایینی دارد همچنین موضوع ۵ درصد بهای گندم نیز باعث گلایه مندی کشاورزان شده که لازم است وزیر جهاد کشاورزی به مجلس فراخوانده شود که توضیحی راجع به این موضوع ارائه کند که چرا این ۵ درصد را از سهم کشاورزان کسر کرده و این ۵ درصد را کجا هزینه کرده است. وزارت کشور و نفت مصوب کرده بودند که نسبت به سال گذشته حداکثر ۱۰ درصد سوخت را کاهش دهند، اما این کار صورت نگرفته و کشاورزان تاوان این مسئله را می‌دهند.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ این تذکر گفت: برای حل مشکلات کشاورزان جلسه‌ای برگزار شد که در آن جلسه وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان برنامه وبودجه و رییس کل بانک مرکزی حضور داشتند و در آن جلسه قول داده شد که پول بحق گندم کشاورزان پرداخت شود که خوشبختانه به آن عمل کردند. در حال حاضر ۹۰ درصد پول کشاورزان پرداخت شده و برای ۵ درصد نیز تصمیمی اتخاذ شده است. در ادامه نیز برای موضوع خرید تضمینی گندم، تامین سوخت کشاورزان و کود کشاورزی می‌توانیم مجدد جلسه برگزار کرده و صورت جلسه کنیم.

وی افزود: از این تریبون به وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کنیم که شما خرید تضمینی گندم را انجام دهید. سال گذشته نیز این موضوع انجام نمی‌شد بمحض اینکه قرار شد در این خصوص جلسه‌ای را برگزار کنیم، صبح جلسه در اسرع وقت تصمیم گرفتند و در جلسه اعلام کردند که خرید تضمینی انجام می‌شود.