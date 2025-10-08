پخش زنده
امروز: -
با فرا رسیدن پاییز و آغاز سال زراعی جدید، کشاورزان استان همدان خود را برای کشت محصولات دیم آماده میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ادارهکل هواشناسی همدان اعلام کرده است بر اساس پیشبینیهای فصلی، بارشهای مؤثر از نیمه دوم پاییز بهویژه در ماه آذر آغاز میشود و انتظار میرود میانگین بارندگی استان در حد نرمال باشد.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان همدان گفت: کشاورزان تنها به زمان بارشها توجه نکنند و انتخاب بذرهای مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی را در اولویت قرار دهند.
علی بایگانه تأکید کرد: استفاده از بذرهای اصلاحشده گندم، جو و دانه روغنی کلزا میتواند در افزایش عملکرد و پایداری تولید مؤثر باشد.
با وجود این توصیهها، برخی کشاورزان ترجیح میدهند کشت را با نخستین بارشها آغاز کنند و برخی دیگر منتظر پایداری رطوبت خاک میمانند.
کشاورزان میگویند بهدلیل کاهش بارندگیهای چند سال اخیر، زمان کشت که پیشتر در اواخر شهریور انجام میشد، اکنون به نیمههای مهرماه موکول شده است.
کارشناسان بخش کشاورزی تأکید دارند با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب، توسعه کشتهای کمآببر همچون گندم، جو و کلزا و استفاده از بذرهای مقاوم، میتواند آینده تولید در استان را پایدارتر کند.