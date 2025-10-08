نمایشگاه های صنایع دستی و بازارچه اقتصادی روستا در آموزشگاه های دامغان و گرمسار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، در نمایشگاه صنایع دستی و بازارچه اقتصادی مدرسه روستای فیروز آباد دامغان، غرفه های پخت انواع نان های محلی به روش سنتی و نمایشگاه عروسک دوزی و هنرهای دستی روستایی برپا شد.

به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در گرمسار هم همایش من یک روستایی ام برای معرفی جامعه روستایی و عشایری برپا شد.

شناخت محصولات و فعالیت های روستایی و عشایری ، گردشگری روستایی به خصوص ایل عشایری الیکایی و همچنین آوا و نواها عشایری و لباس های محلی از بخش های این همایش بود.