حجت الاسلام منتظری ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت پایدار و ایجاد احساس آرامش در جامعه و همچنین صیانت از آن بی بدیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در دیدار با فرماندهان یگانهای فراجا ضمن قدردانی از زحمات و خدمات بی شائبه پلیس افزود: نیروی انتظامی به تعبیر فرمانده معظم کل قوا «از مهمترین ارکان امنیتِ کشوراست» لذا این فرصت را مغتنم شمرده و این مناسبت را به شما سربازان مخلص ولایت تبریک عرض میکنم و از مجاهدتهای شما عزیزان و همکاران جان بر کف شما در اقصی نقاط ایران اسلامی تشکر میکنم.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان تلاشها و مجاهدتهای نیروهای فراجا را در عرصه نظم و امنیت بسیار برجسته توصیف و افزود: کارکردها و وظایف پلیس در نظام جمهوری اسلامی مشتمل بر ابعاد مختلف است و در کنار حفظ امنیت و اقتدار، پاسداری از قانون و اجرای ارزشهای اخلاقی و اسلامی را نیز در بر میگیرد.
در این دیدار فرماندهان یگان انتظامی حفاظتی فراجا، یگان حفاظت میراث فرهنگی، یگان حفاظت محیط زیست، یگان حفاظت قوه قضاییه، یگان حفاظت واحدهای قضایی و همچنین جانشین پلیس فرودگاههای کشور و معاون اجتماعی یگان انتظامی حفاظتی فراجا حضور داشتند و گزارشی از عملکرد مجموعههای تحت مدیریت و اقدامات انجام شده در حیطه مسئولیت و تکالیف ارائه دادند.