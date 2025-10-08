طرح استفساریه انتخابات تناسبی شوراها دوفوریتی بررسی میشود
مجلس با تقاضای بررسی دو فوریتی در مورد طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با این تقاضا با ۱۴۸ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ابتدای بررسی این دستور، جعفر قادری نماینده شیراز به عنوان متقاضی بررسی دو فوریتی طرح مذکور گفت: یکی از کارهای خوب مجلس، اصلاح نظام انتخاباتی شوراها بود؛ انتحابات به صورت تناسبی در این دوره برای تهران برگزار میشود که در دوره بعد شامل شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر خواهد شد. در فاصله زمانی که دولت درگیر تهیه آییننامه بود، برخی ایرادات و ابهامات مطرح شد مبنی بر اینکه ممکن است بعد از انتخابات، طیفهای سیاسی به دلیل عدم کسب حد نصاب، از طریق محاکم قضایی ورود کنند، لذا لازم است این ابهامها از طریق استفساریه رفع شود.
این نماینده مجلس توضیح داد: در حال حاضر، نامزدهای منفرد در قالب فهرست فردی در نظر گرفته میشوند تا سقف سهمشان در انتخابات، امکان دادن کرسیها وجود دارد به شرطی که رتبه آنها بین یک تا حداکثر کرسیها باشد. برای مثال در تهران که ۲۱ کرسی دارد، رتبه نامزدهای منفرد باید بین رتبه ۱ تا ۲۱ باشد که در غیر این صورت کرسی به آنها تعلق نمیگیرد. این موضوع در متن روشن است، اما برای رفع هرگونه ابهام، استفساریه مطرح شد.
وی ادامه داد: در قانون کلمه «مجموع آرای صحیح» ماخوذه آمده است؛ این ابهام مطرح شده که در تهران برگههای صحیح داریم لذا تاکید شود که منظور آرای صحیح ماخوذه نامزدها است تا اختلاف برداشت نشود. در قانون آمده، کرسیها در مرحله اول بر اساس عدد صحیح فهرستها و در مرحله بعد بر اساس اعشار اختصاص داده میشود؛ اینجا مبهم نوشته شده و قاعده این است اگر دو فهرست دارای عدد اعشار یکسان باشند، کرسی اول به فهرستی اختصاص مییابد که عدد صحیح بیشتری داشته باشد و کرسی بعدی بر مبنای اعشار بزرگتر اختصاص داده میشود.
قادری گفت: طبق قانون، اگر دو نامزد در یک فهرست آرای مساوی داشته باشند، انتخاب از طریق قرعهکشی انجام میشود. این موضوع درباره فهرستها با درصد آرای مساوی مشخص نشده بود. در این استفساریه این ابهام تعیین تکلیف شده است. تردیدهایی درباره درباره انتخابات تناسبی مطرح شده بود؛ در حال حاضر انتخابات تناسبی در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا اجرا میشود و کاملا عادلانه است. مهندس چمران ابهامی مطرح کرده بود که درست نیست؛ با بررسی آمار دوره گذشته شورای شهر تهران میتوان به این نتیجه رسید که در نهایت تغییری ایجاد نمیشود؛ برای نمونه، در دوره قبلی چهار جبهه اصلاحات ایران، پایداری، جهادگران و شورای ائتلاف و وحدت و آرای منفردین داشتیم که سهم آرای منفردین ۰/۵۸ کرسی بوده، اما به دلیل نداشتن رتبه ۱ تا ۲۱ هیچ کرسی به آنها تعلق نگرفته است.
وی افزود: در دوره قبل، جبهه شورای ائتلاف که براساس نظام انتخابات اکثریتی ۲۱ کرسی را به دست آوردند، براساس نظام تناسبی سهم ۱۴.۷ داشته است. سهم جبهه اصلاحات ایران ۱.۲، جبهه پایداری ۱.۷، جبهه جهادگران ۰.۱۴ و شورای وحدت ۰.۶ بود.