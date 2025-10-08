رئیس سازمان بهزیستی کشور از طراحی و ایجاد حساب «امید محله» خبر داد و گفت: در این باره با بانک رفاه کارگران صحبت کردیم تا در محل، حسابی به نام حساب «امید محله» دایر شود تا هم افراد حقیقی بتوانند در آن حساب باز کنند و هم ماهیت حقوقی داشته باشد و تسهیلات خاصی ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی در نشست بررسی ابعاد « طرح سلام» در شورای عالی مشورتی سازمان بهزیستی افزود: ایجاد حساب محله در راستای طرح سلامت اجتماعی محله محور موسوم به طرح سلام اجرا می‌شود، هدف طرح این است که که خدمات هم بهزیستی و هم تشکل های محلی و هم تسهیل گرا را، تسهیلگران داوطلب محلی در یک ظرفیت مکانی به نام مدرسه محقق کنند.

وی افزود: پیش فرض ما این بوده که خدمات سازمان بهزیستی در حال حاضر می تواند گسترش پیدا کند و برای بخش بیشتری از مردم، با کیفیت‌تر و عادلانه تر باشد، اما برای اینکه این اتفاقات سه گانه بیفتد ما باید از ظرفیت ها استفاده کنیم.

رئیس بهزیستی گفت: طرح سلام از منطقه چهار تهران آغاز شد و قرار شد ۲۰ مدرسه را به عنوان آزمون کار در نظر بگیریم و در جلسات افتتاح این طرح استاندار، معاون استاندار، نمایندگان مجلس، رئیس مدرسه، مدیرکل تعاون و رئیس بانک رفاه را دعوت کردیم و طرح توضیح داده شد.

اجرای فعالیت‌های مهارت آموزی برای ۳۰ هزار نفر

رئیس بهزیستی در ادامه به طرح های استعداد یابی شغلی اشاره کرد و گفت: فعالیت های غربالگری، استعدادیابی و مهارت آموزی برای ۳۰ هزار نفر قرار است صورت گیرد که ۲۰ هزار نفر جامعه هدف خودمان و ۱۰ هزار نفر هم نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله محله را به منظور درک و شناخت تعاملات تحصیلی غربالگری می کنیم تا برای تحولات شغلی با شناخت استعدادها و شناخت ویژگی های فردی به سمت مهارت آموزی شغلی بروند، این یک فعالیت است که شیوه نامه آن هم تدوین شده است.

وی افزود: اقدام بعدی طرح توانمندی مبتنی بر جامعه CBR شهری است که قبلا یا کلا نبوده و یا کم بوده که با استفاده از کانون مدرسه در درجه اول معلولان آن محله و در درجه بعدی تمام افراد ما محله را تحت پوشش طرح CBR قرار دهیم و شیوه نامه های این طرح هم مشخص شده است.

حسینی ایجاد پاتوق های سالمندی را از دیگر زیرمجموعه‌های طرح سلام برشمرد و گفت: در واقع از ظرفیت مدرسه استفاده می کنیم تا سالمندان در قلمروهای مختلف مانند سلامت سالمندی، نشاط سالمندی و تغذیه سالمندی آموزش ببینند، البته آموزش همراه با نشاط و شادابی و با استفاده از ابزار هنر که تقریبا در تمامی افتتاحیه هایی که حضور یافتم، هنرمندان بودند و گاهی آنقدر اجراهای هنری خوبی داشتند که ما هم اجازه می گرفتیم تا جزئی از گروه آنان باشیم.

اعطای عینک رایگان به سالمندان در اجرای طرح سلام

رئیس بهزیستی افزود: فعالیت دیگری که درباره آن با معاونت تعاون وزارت تعاون، گفت و گوهایی انجام شده است، برای تشکیل تعاونی « محله یار» است که سامانه وزارت تعاون در این زمینه در ۲ روز مجوز صادر می کند که در قالب آن، معتمدان محله، علاقمندان و مدیران مدرسه بتوانند فعالیت های درآمد زا انجام دهند.

حسینی با اشاره به طراحی طرح باشگاه کارآفرینان، گفت: این طرح با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و برای آموزش کارآفرینان است که بتوانند برای مراکز شبه خانواده به دیگران آموزش بدهند و در مرحله اول برای هزار نفر طراحی شده و به مرور گسترش می یابد.

وی با اشاره به اجرای غربالگری سلامت چشم سالمندان با کمک انجمن اپتومتری ایران با ۳ هزار نیرو گفت: در چند مدرسه که طرح سلام را افتتاح کردیم، قبل از حضور ما، تیم های غربالگری چشم سالمندان از قبل مستقر شده بودند و عینک رایگان به سالمندان هدیه می دادند و مدرسه را به کانون فعالیت های محله تبدیل کرده بودند.

حسینی گفت: اینها گام های اولیه هستند تا بتوانیم فعالیت ها را از نقطه کانونی آغاز کنیم و خدماتی هم به مدرسه ارائه می دهیم، البته طرح های این چنینی به همکاری بین بخشی نیاز دارد، هدف ما این است که در نهایت خود تشکل های محل، تسهیلگران و داوطلبان محلات در کانون مدرسه فعالیت کنند، مداخله برنامه ای اجتماع محور کاملا هدفمند در دستور کار قرار گرفته است، بنابراین در مرحله پایلوت طرح سلام این اتفاقات در سطح هر استان فعلا در یک مدرسه، در مرحله دوم در سطح ۷۴۰ منطقه آموزشی و در مرحله سوم تمام مدارس کشور در سپهر برنامه ریزی ما است.

محله محوری لازمه شکوفایی خانواده ها است

غلامعلی افروز چهره ماندگار روانشناسی ایران نیز در این جلسه با اشاره به لزوم تصمیمات و طرح های خلاقانه و پرهیز از عادت زدگی در مدیران سازمان ها گفت: در بهزیستی کلمه « جامعه محور » زیاد گفته می شود و با توجه به اصل دهم قانون اساسی همه برنامه های دولت باید خانواده محور باشد و در راستای تاسیس و تحکیم خانواده باشد، به همین جهت خانواده محوری اصل اول است و باید همه جهان را برای خانواده بخواهیم، چون خانواده یک نهاد فطری بشر است.

وی افزود:، اما اینکه خانواده راحت باشد و امنیت داشته باشد، در کنار خانواده ما نیاز به محله داریم یعنی محله شرط اصلی حمایتی محل است که تاکید این طرح سلامت محور است و محله محوری برای امنیت خانواده و فرزندان خانواده لازم است، پس محله محوری لازمه شکوفایی خانواده است و در واقع اولین کمربند امنیتی خانواده محله است.

افروز با اشاره به مولفه‌های اصلی محله گفت: یکی از مهم‌ترین این مولفه‌ها مدرسه است و بهترین ساختمان و فضای محله مدرسه است که بچه‌ها می‌توانند در آن بازی کنند و برای خانواده‌ها آموزش‌های مستقیم داشته باشیم.

وی افزود: مولفه بعدی مسجد است که اگر پربار باشد خالی نمی‌ماند و بعد از مسجد نیز خانه بهداشت است که اگر در محله‌ای خانه بهداشت نباشد، بهزیستی باید بهداشت را تامین کند، همچنین مولفه بعدی پلیس محله، شهردار محله، اصناف محله و بانک‌های محله است تا جایی که خلاء در محله وجود دارد امکان افزایش مولفه‌ها نیز وجود دارد.