به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای به جزئیات روند این مرحله از نام‌نویسی پرداخته است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط سازمان حج و زیارت، مقرر است پیش ثبت‌نام از دارندگان قبوض حج تمتع (با شرایط ذیل)، همزمان از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ در سراسر کشور آغاز گردد و تا زمان تکمیل ظرفیت اختصاص‌یافته به هر استان ادامه خواهد داشت.

🅰 زمان‌بندی پیش ثبت‌نام بر اساس تاریخ ودیعه‌گذاری:

دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ → از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ → از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ → از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

این افراد لازم است قبل از نام‌نویسی با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خویش اقدام نمایند.

در صورت عدم مراجعه هر یک از اولویت‌های اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیت‌های باقیمانده، از دارندگان اولویت‌های بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.

نحوه انجام پیش ثبت‌نام:

واجدین شرایط تشرف به حج تمتع ۱۴۰۵ باید:

ورود به سامانه my.haj.ir و تکمیل اطلاعات فردی و حساب بانکی

انتخاب بخش "حج تمتع" → گزینه "پیش ثبت‌نام"

مطالعه ضوابط پزشکی و تأیید مندرجات

واریز مبلغ تعیین‌شده و تکمیل پیش ثبت‌نام

مبلغ واریزی (علی‌الحساب):

مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل دویست میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلقه به آن) باید از طریق درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت پرداخت شود.

باقیمانده هزینه سفر هنگام ثبت‌نام قطعی محاسبه و دریافت خواهد شد.

نکته: با توجه به اینکه تعداد اندکی از متقاضیان اعزام به حج تمتع ۱۳۹۹که در کاروان‌های مربوط به آن سال نام نویسی کرده و علی رغم واریز وجوه مربوطه موفق به تشرف نشده و تاکنون انصراف نداده‌اند؛ برای آخرین بار از ایشان به منظور تشرف به حج دعوت بعمل می‌آید. این دسته از متقاضیان نیازی به انجام پیش ثبت نام نداشته و همزمان با اعلام تاریخ ثبت نام قطعی، بصورت مستقیم امکان نام نویسی در کاروان‌ها را خواهند داشت.

نکات مهم:

قطعی شدن پیش ثبت‌نام منوط به پرداخت مبلغ فوق است.

اولویت انتخاب کاروان با کسانی است که در ۱۰ روز اول اقدام کنند.

پرداخت فقط با کارت بانکی شخصی (منطبق با کد ملی).

ثبت شماره شبای بانکی الزامی است.

متقاضیان باید گذرنامه با اعتبار حداقل تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ داشته باشند.

عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ از اوایل ذی‌القعده (دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ذی‌الحجه و اوایل محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.

زمان نام‌نویسی قطعی و انتشار لیست کاروان‌ها از طریق:

پایگاه خبری سازمان حج و زیارت:

🆔 www.haj.ir