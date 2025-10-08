روایت هزار و یک شب در تالار وحدت
ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان با اجرای آثاری از نیکولای ریمسکیکورساکف و عرفان وکیلی، با عنوان «شهرزاد»، طی دو شب در تالار وحدت روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از روابطعمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران در نخستین اجرای فصل پاییز خود، سوئیت سمفونی «شهرزاد»، اپوس ۳۵، شاهکار نیکولای ریمسکیکورساکف، موسیقیدان نامدار روس، و نیز آثاری از عرفان وکیلی، نوازنده و آهنگساز ایرانی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
کورساکف این اثر ماندگار را در سال ۱۸۸۸ میلادی بر پایهی داستانهای هزار و یک شب نوشت. «شهرزاد» را میتوان یکی از محبوبترین ساختههای او دانست؛ اثری که با ترکیب خیالپردازانهی سازبندی و رنگآمیزی صوتی درخشان، شنونده را به سفری افسانهای میبرد.
نخستین اجرای این اثر در ۲۸ اکتبر ۱۸۸۸ در سنپترزبورگ و به رهبری خود کورساکف انجام شد. این سوئیت شامل چهار موومان است که هر یک برگرفته از یکی از داستانهای هزار و یک شب است: «دریا و کشتی سندباد»، «شاهزاده کلندر»، «شاهزاده و شاهدخت جوان» و «جشنواره بغداد».
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با عنوان «شهرزاد» به رهبری نصیر حیدریان در تاریخهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار میشود. علاقهمندان میتوانند برای تهیهی بلیت این برنامه به سایت هنر تیکت مراجعه کنند.