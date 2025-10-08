به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این کارگروه آموزشی ویژه قضات، پلیس، مددکاران اجتماعی بهزیستی ومدیران مدارس آذربایجان غربی است.

رئیس کل دادگستری استان درمراسم آغاز این کارگاه آموزشی گفت:این کارگاه باهدف تغییر بینش دربرخورد با موضوعاتی که مربوط به کودکان بوده با قراردادن مصالح آنها درراس تصمیم گیری‌ها تشکیل می‌شود.

ناصر عتباتی بااعلام اینکه به منظور حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شعب وقضات ویژه در استان تشکیل شده است افزود:راه اندازی مجتع شوق زندگی درارومیه، بازدید از مراکز نگهداری کودکان درمعرض خطر ونیز صدور آرای جایگزین حبس بامحوریت خدمات عمومی ازجمله اقدامات درحمایت از کودکان و نوجوانان استان است.

نماینده یونیسف ودفتر نمایندگی حقوق کودکان در ایران هم دراین کارگاه گفت:خدمات شایانی درزمینه حقوق کودکان درکشور درسال‌های گذشته انجام شده است.

محمد رضا حسینی افزود:دفاع از حقوق کودک صرفا به پلیس وقوه قضائیه خلاصه نمی‌شود، بلکه دفاع از حقوق کودک نیاز به عزم ملی وهمکاری بین بخشی وهمت جمعی دارد.