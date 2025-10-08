پخش زنده
نمایش آیینی- سنتی «روز سیاه» به نویسندگی سید مجید میرحسینی و کارگردانی امیرحسین آشورون از ۱۷ مهر تا ۹ آبان هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در سالن استاد محمد پردیس تئاتر تهران روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این اثر که با مدت زمان یک ساعت و ۳۰ دقیقه اجرا میشود، در فضایی آیینی و طنزگونه داستان پادشاهی ستمگر را روایت میکند که در پی تعبیر خوابی رازآلود، معبّران کشور را فرا میخواند؛ اما ورود شخصیت مبارک، مسیر روایت را بهگونهای دیگر رقم میزند.
در این نمایش گروهی از بازیگران جوان و باتجربه از جمله نیما مهدیاوغلی، عباس محمدی، متین سرشار، امید برغمدی، ریحانه فدائی اردستانی، هدیه فدایی، مائده عباسی، یگانه راستی، محمدرضا باقری، لیام مستقیمی، شارمین کشاورز، محمد یزدی و خود امیرحسین آشورون به ایفای نقش میپردازند.
از دیگر عوامل نمایش میتوان به مجید قربانی (مشاور کارگردان)، مصطفی دارابی (بازیگردان)، ماندانا شیرعلی (دستیار اول کارگردان و طراح لباس)، سمیرا غلامرضایی (سرپرست گروه موسیقی)، محمود رضایی (خواننده)، رهام وزیریفر (نوازنده تنبک) و علیرضا نجاتی (نوازنده تار) اشاره کرد.
بهای بلیت این نمایش ۱۵۰ هزار تومان است و علاقهمندان میتوانند از تخفیف ۳۰ درصدی ویژه رزرو گروهی بهرهمند شوند.