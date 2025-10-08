پخش زنده
بیش از دو هزار زائر آذربایجانغربی از روز جمعه این هفته به عمره مفرده اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل حج و زیارت آذربایجانغربی گفت: دو هزار و ۲۲۶ زائر این استان در قالب ۱۹ گروه از روز جمعه ۱۸ مهر ماه به عمره مفرده اعزام میشوند.
شاهین مطیع حقشناس افزود: اعزام زائران عمره مفرده از استان از ۱۸ تا ۲۲ مهرماه در قالب ۱۹ گروه از سه فرودگاه ارومیه، تبریز و تهران انجام میشود که از این تعداد سه گروه از طریق فرودگاه تبریز و پنج گروه از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) تهران و ۱۱ گروه هم از فرودگاه شهید باکری ارومیه راهی سرزمین وحی میشوند.
حقشناس، با بیان اینکه زائران در قالب پنج پرواز عازم سرزمین وحی خواهند شد، تصریح کرد: اعزام زائران پس از مهرماه نیز ادامه خواهد داشت و ۱۴ گروه دیگر از زائران استان پس از مهر ماه به سرزمین وحی اعزام میشوند.