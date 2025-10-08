مجری طرح برق روستایی شرکت توانیر گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون، به طور متوسط روزانه حدود چهار روستا برق‌دار شد که به این ترتیب تعداد روستا‌های برق‌دار با ۱۳ برابر افزایش به ۵۹ هزار روستا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مجید برنگی» در آیین افتتاح طرح برق‌رسانی به روستای تنگل شکراب در شهرستان بیرجند گفت: در طول ۴۷ سال پیروزی انقلاب اسلامی به طور متوسط روزانه حدود چهار روستا برق‌دار شد که به این ترتیب تعداد روستا‌های برق‌دار با ۱۳ برابر افزایش به ۵۹ هزار روستا رسیده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۳۴ روستا در سطح کشور برق‌رسانی شده است، افزود: ۲۵ هزار روستا که دارای شبکه‌های فرسوده بودند، اصلاح و نوسازی شده است.

مجری طرح تامین برق روستایی شرکت توانیر به موضوع تأمین برق عشایر اشاره کرد و گفت: با توجه به ماهیت کوچ‌نشینی زندگی عشایر، امکان اتصال دائمی همه آنان به شبکه برق وجود ندارد؛ از این رو صنعت برق کشور با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، پنل‌های خورشیدی قابل‌حمل برای عشایر تولید کرده است.

برنگی اضافه کرد: تاکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ پنل خورشیدی قابل حمل در بین عشایر توزیع شده است؛ زیرا به‌دلیل سبک زندگی آنها امکان توسعه شبکه برق‌رسانی سراسری وجود ندارد.

وی گفت: امروز همزمان با روز ملی روستا و عشایر، تحویل ۹۵۰ دستگاه پنل خورشیدی قابل حمل به عشایر خراسان جنوبی آغاز شد و این روند تا پایان امسال ادامه خواهد داشت. وی در عین حال پیش‌بینی کرد تا پایان امسال یا نهایتاً سال آینده، دیگر هیچ خانوار عشایری در کشور باقی نماند که در مسیر کوچ خود از نعمت برق محروم باشد.

به گفته مجری طرح تامین برق روستایی شرکت توانیر، در صورتی که روستایی دارای شرایط لازم برای برق‌دار شدن باشد، هیچ‌گونه محدودیت بودجه‌ای برای اجرای طرح وجود ندارد و در صورت اخذ مجوز‌های قانونی، شرکت توانیر آمادگی کامل برای برق‌رسانی به آن مناطق را دارد.



سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی در این مراسم با تاکید بر اینکه دولت با جدیت در حال تکمیل شبکه برق‌رسانی به روستا‌ها است، گفت: طبق آمار اعلام شده، در هر روز به‌طور میانگین چهار روستا در کشور برق‌دار می‌شوند که اگر در هر روستا فقط ۲۰ خانوار سکونت داشته باشند، معادل ۸۰ تا ۱۰۰ خانوار جدید هر روز از نعمت برق برخوردار می‌شوند.

وی بیان کرد: برای هر کیلومتر زیرساخت جاده، بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان هزینه لازم است، اما قول می‌دهم با نگاه مثبت این موضوع را بررسی کرده و در صورت امکان عملیاتی کنیم.