معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و همیاریها، عرضه مستقیم محصولات ارگانیک، سازگار با محیطزیست و قیمت مناسب توسط روستاییان و عشایر را ارزشمند دانست و بر حمایت تمام دستگاههای دولتی از این محصولات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی قربانی اظهار کرد: این نمایشگاهها فرصت بسیار خوبی هستند تا روستاییان، کارآفرینان و فعالان حوزه روستایی بتوانند محصولات خود را به صورت حضوری عرضه کنند.
قربانی با بیان اینکه عرضه مجازی نیز امکانپذیر است تصریح کرد: در نمایشگاههای فیزیکی، آخرین محصولات ارگانیک، سازگار با محیطزیست و با قیمت مناسب که کمترین آسیب را به طبیعت میرسانند، توسط روستاییان تولید و ارائه میشوند.
معاون سازمان همیاریها با بیان اینکه در سفر به کشورهای مختلف، همواره مشاهده شده که دولتها از محصولات داخلی برای تبلیغ استفاده میکنند، از تمام دستگاههای دولتی خواست تا از این محصولات حمایت کرده و نسبت به خرید آنها اقدام کنند و امیدواریم هرکس وارد استان خوزستان شود از این محصولات و صنایعدستی خریداری کند.
قربانی با اشاره به تنوع بالای محصولات عشایر در نمایشگاه، افزود: تنوع محصولات بهحدی است که شاید در سه تا چهار ساعت نتوان همه را دید، اما ارگانیکترین و طبیعیترین محصولات در این نمایشگاه عرضه شدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده، محصولات به فروش رسیده و با استقبال بیشتری مواجه شوند گفت: از طریق دهیاریها و شوراها در حیطه وزارت کشور، تمام کمکهای لازم را برای تداوم و گسترش چنین نمایشگاههایی انجام خواهیم داد.
قربانی در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامهای برای حمایت از اقتصاد محصولات روستایی دارد، توضیح داد: دولت بسترسازی میکند؛ خود دولت نمیتواند محصولات را بخرد، اما از طریق ارائه تسهیلات کمبهره به دهیاریها به عنوان نهادهای غیردولتی، حمایت از تعاونیها و شرکتهای تعاونی وابسته به دهیاریها، زمینه را برای برگزاری مکرر چنین نمایشگاههایی در طول سال فراهم میسازد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه این روند، مردم استان و حتی در سطح ملی با محصولات باکیفیت استانها آشنا شده و امکان عرضه گستردهتر این کالاها فراهم شود.