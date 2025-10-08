قیمت نفت با کاهش نگرانی‌ها از مازاد عرضه و تصمیم هشت عضو اوپک‌پلاس برای لغو محدود کاهش عرضه، روند افزایشی به خود گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از سنگاپور، پس از کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران از تصمیم هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای لغو محدود کاهش عرضه داوطلبانه در ماه نوامبر و احتمال مازاد عرضه ناشی از آن، قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (۱۶ مهر) با افزایش همراه شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ بامداد روز چهارشنبه به‌وقت گرینویچ با ۴۸ سنت یا ۰.۷ درصد افزایش، به ۶۵ دلار و ۹۳ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۵۱ سنت یا ۰.۸ درصد افزایش، ۶۲ دلار و ۲۴ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت‌های این دو شاخص در جلسه معاملاتی پیشین تا حدودی بدون تغییر باقی مانده بودند، زیرا سرمایه‌گذاران نشانه‌هایی از مازاد عرضه را در برابر لغو کمتر از حد انتظار کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو اوپک‌پلاس و شرکت‌های وابسته به آن در ماه نوامبر ارزیابی کردند.

امریل جمیل، تحلیلگر ارشد در گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن در این باره گفت: بازار در بلاتکلیفی قیمت قرار دارد؛ یک طرف به سمت مازاد عرضه احتمالی متمایل است و طرف دیگر معتقد است افزایش تولید به سرعت برآورد‌ها نخواهد بود.

وی افزود: قیمت‌ها در حال افزایش هستند، زیرا برخی معامله‌گران با توجه به تلاش‌های مداوم برای تحریم صادرات نفت روسیه، موقعیت‌های خرید خود را حفظ کرده‌اند یا شرط بسته‌اند که قیمت‌ها افزایش خواهند یافت.

هشت عضو اوپک‌پلاس برای ماه نوامبر تصمیم گرفتند به لغو روزانه ۱۳۷ هزار بشکه‌ای کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای بسنده کنند، این مقدار کمترین رقم در میان گزینه‌های مورد مذاکره میان اعضای این گروه بود.

تحلیلگران بانک‌ای‌ان‌زد اعلام کردند: تا زمانی که بازار فیزیکی نشانه‌هایی از بهبود از طریق افزایش ذخیره‌سازی‌ها نشان ندهد، سرمایه‌گذاران احتمالاً تأثیر لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو اوپک‌پلاس را نادیده می‌گیرند.

با این حال، روند افزایشی قیمت‌ها محدود شده است، زیرا نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه روسیه کاهش یافته، به‌طوری که محموله‌های نفت خام در چهار هفته گذشته نزدیک به بالاترین سطح ۱۶ ماه اخیر باقی مانده‌اند.

سرمایه‌گذاران همچنین در انتظار انتشار داده‌های ذخیره‌سازی‌های نفت ایالات متحده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در اواخر روز چهارشنبه هستند.

مؤسسه نفت آمریکا (API) روز سه‌شنبه (۱۵ مهر) اعلام کرد که ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۱ مهرماه، ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار بشکه افزایش یافته است.

در مقابل، منابع با استناد به داده‌های مؤسسه نفت آمریکا اعلام کردند که ذخیره‌سازی‌های بنزین و فرآورده‌های تقطیری کاهش یافته است.

در همین حال اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تولید نفت ایالات متحده احتمالاً در سال جاری میلادی رکوردی فراتر از برآورد‌های پیشین ثبت خواهد کرد.