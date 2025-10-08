پخش زنده
مدیر کل فرودگاههای آذربایجان غربی از اعزام ۱۲۷۶ زائر خانه خدا ازفرودگاه شهیدباکری ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر کل فرودگاههای آذربایجان غربی از اعزام ۱۲۷۶ زائر خانه خدا ازفرودگاه شهیدباکری ارومیه خبر دادوگفت:این زائران درقالب ۵پرواز از۱۸تا۲۲مهرماه به مدینه منوره اعزام میشوند.
عظیم طهماسبی با اشاره به اینکه همه تمهیدات لازم برای برگزاری موفق عملیات حج عمره درفرودگاه ارومیه اندیشیده شده است افزود:زائران بااتوبوسهای مخصوص وبدون همراه بدرقه کننده وارد فرودگاه خواهند شد تاازدحام درمحوطههای داخلی و بیرونی فرودگاه جلوگیری وروند اعزام وپذیرش تسهیل شود.