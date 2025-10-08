در به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: در نیمه اول امسال هزار و ۳۳۴ پرونده برای دریافت تسهیلات نوسازی و ساخت مسکن روستایی در گهگیلویه و بویراحمد به بانک‌های عامل معرفی شد.

حامد صیادی افزود: این تعداد متقاضی در روستا‌های استان برای دریافت وام‌های بهسازی مسکن روستایی تا سقف چهار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند.

صیادی اضافه کرد: تسهیلات ساخت مسکن روستایی با بهره کم و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله برای مقاوم‌سازی منازل و احداث مسکن پرداخت می‌شود.

وی از پرداخت کمک بلاعوض ساخت مسکن به مددجویان کمیته امداد خبر داد و گفت: براساس تفاهمنامه مشترک بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تکمیل مسکن مددجویان، بیش از ۹۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض به مددجویان این نهاد حمایتی در استان پرداخت کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه براساس تفاهم‌نامه مشترک با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از اقشار کم درآمد روستایی در بخش مسکن نیز حمایت می‌شود افزود: بنیاد مسکن استان براساس این تفاهم‌نامه تاکنون ۷۷ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.