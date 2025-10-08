پخش زنده
شناگر نامدار قمی برای شرکت در اردوی آماده سازی تیم ملی راهی امارات میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ ستاره شنای استان قم «آراد مهدی زاده» روز جمعه ۱۸ مهر ماه در ترکیب تیم ملی شنا راهی کشور امارات میشود تا در اردوی آماده سازی یک هفتهای تیم اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی حاضر شود.
مهدی زاده که مرداد ماه امسال عضو تیم ملی جوانان ایران در مسابقات ۲۰۲۵ قهرمانی جهان در رومانی بود، به عنوان شناگر مواد ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه تیم ملی ایران را در بازیهای کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض عربستان همراهی خواهد کرد.