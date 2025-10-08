به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قدرت الله ایزدی با نام هنری «رشید»، با حضور در اندرزگاه جرائم مالی مجتمع ندامتگاهی اصفهان ضمن شادی دل زندانیان باعث خوشحالی ویژه خانواده دو زندانی معسر مالی شد.

این کمدین نام آشنا، با اهدای یک میلیارد ریال موجب آزادی دو زندانی معسر مالی و با اعطای مبلغ یک میلیارد ریال زمینه تامین و تکمیل جهیزیه تعدادی از نوعروسان خانواده زندانیان نیازمند شده بود.

در نیمه نخست امسال ۴۶۴ زندانی جرایم مالی و غیر عمد استان با ۱۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال بدهی از بند رهایی یافتند.