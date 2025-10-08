تلاش برای تسریع در اجرای طرح ریلی شیراز - بوشهر – عسلویه
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: با تأکید بر تسریع خط ریلی شیراز، بوشهر، عسلویه گفت: در همین راستا نشستی با حضور مدیران دولت و حوزه صنعت و ریلی کشور برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در نشست با حضور معاونان وزارت نفت، راه، کشور، استانداران فارس و بوشهر و دیگر مدیران حوزه صنعت و ریلی با تأکید بر اهمیت این کریدور حیاتی گفت: خط ریلی شیراز - بوشهر - عسلویه، یکی از شریانهای کلیدی کشور برای جابجایی محصولات مختلف کشور به ویژه کالاهای تولیدی و صادراتی جنوب است.
وی ادامه داد: این طرح مهم از محل صدور مجوز رهبر معظم انقلاب و با اعتباری افزونبر ۱.۲ میلیارد دلار، هماکنون در ۱۱ قطعه فعال است.
نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اتصال این محور ریلی نه تنها حمل و بارگیری محصولات بنادر استان بوشهر را آسان میکند، بلکه نقش بنیادینی در انتقال مواد اولیه فولاد کوار، محصولات واحدهای سیمانی و کربنات سدیم فیروزآباد خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این خط ریلی بدون حضور عسلویه، توجیه اقتصادی دارد، اما با اتصال به منطقه عظیم صنعتی عسلویه و جابجایی بخشی از ۵۰ میلیون تن بار سالانه، ابعاد تازهای از توسعه و صرفهجویی ارزی را فراهم میکند.
حجتالاسلام احمدی با اشاره به امکان قانونی مشارکت واحدهای پتروشیمی و راهسازی در این طرح بزرگ، تأکید کرد: فراهم کردن زمینه برای سرمایهگذاری مشترک صنعت و دولت، نه فقط سرعت طرح را بالا میبرد، بلکه اصل و سود سرمایهگذاران نیز از محل حق عبور بار و صرفهجویی سوخت تضمین میشود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلسه تخصصی با حضور نمایندگان فارس و بوشهر، مدیران شرکتهای پتروشیمی و عمرانی، برای تجمیع سرمایه و تصمیمگیری درباره روند اجرایی این طرح حیاتی برگزار شد و این نشستها و پیگیریها ادامه دارد تا مطالبه چندین ساله مردم استان بوشهر، بیش از پیش به واقعیت تبدیل شود.