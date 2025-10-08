تلاش برای تسریع در اجرای طرح ریلی شیراز - بوشهر – عسلویه

نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: با تأکید بر تسریع خط ریلی شیراز، بوشهر، عسلویه گفت: در همین راستا نشستی با حضور مدیران دولت و حوزه صنعت و ریلی کشور برگزار شد.