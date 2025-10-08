پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل از اجرای طرح فلورایدتراپی در قالب پویشی ملی در مدارس استان اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ دکتر سعید صادقیه در نشست پویش سلامت دهان و دندان در استان اردبیل با اشاره به اینکه شاخصهای سلامت دهان و دندان در استان و کشور وضع مطلوبی ندارد و تعداد زیادی از کودکان از پوسیدگی دندانی رنج میبرند گفت: پویش ملی سلامت دهان و دندان فرصتی ارزشمند است تا با همکاری آموزش و پرورش، شهرداری و سایر نهادها پیام اصلی این پویش یعنی روزی ۲ بار مسواک و هر بار ۲ دقیقه به جامعه منتقل شود.