به گزارش خبرگزری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ دکتر سعید صادقیه در نشست پویش سلامت دهان و دندان در استان اردبیل با اشاره به اینکه شاخص‌های سلامت دهان و دندان در استان و کشور وضع مطلوبی ندارد و تعداد زیادی از کودکان از پوسیدگی دندانی رنج می‌برند گفت: پویش ملی سلامت دهان و دندان فرصتی ارزشمند است تا با همکاری آموزش و پرورش، شهرداری و سایر نهاد‌ها پیام اصلی این پویش یعنی روزی ۲ بار مسواک و هر بار ۲ دقیقه به جامعه منتقل شود.

وی با اشاره به شرایط نامناسب شاخص‌های سلامت دهان و دندان در کشور افزود: کودکان ۶ ساله به طور میانگین با پنج دندان شیری پوسیده وارد مدرسه می‌شوند و در ۱۲ سالگی به طور میانگین ۲ دندان دائمی پوسیده دارند و این وضع در بین جمعیت قابل توجهی از کودکان به چشم می‌خورد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل اضافه کرد: طرح فلورایدتراپی در قالب پویش ملی سلامت دهان و دندان به صورت رایگان از ۱۹ مهر در مدارس هدف این طرح در استان اردبیل آغاز می‌شود و تا ۲۵ مهر ادامه ‌می‌یابد.