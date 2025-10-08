پخش زنده
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه،گفت: نخستین پرواز حج عمره زائران کرمانشاهی از طریق فرودگاه بینالمللی شهید اشرفی و با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از ۲۴ مهرانجام خواهد شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، از آغاز پروازهای حج عمره زائران استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و بیاتی افزود: در جریان عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۴، ۸۴۵ زائر کرمانشاهی طی چهار پرواز به سرزمین وحی اعزام شدند و همه مراحل اعزام و بازگشت با نظم و کیفیت مطلوب انجام گرفت.
وی تصریح کرد: توسعه پروازهای زیارتی در چارچوب سیاستهای مدیریت ارشد استان کرمانشاه برای گسترش شبکه حملونقل هوایی و تسهیل سفر زائران در دستور کار قرار دارد و با همکاری دستگاههای مرتبط، برنامهریزی برای برقراری پروازهای مستمر زیارتی در حال انجام است.