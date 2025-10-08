به همت جهادگران و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام سجاد هرمزگان دبستان شهدای خدمت در روستای درشهربخش سندرک شهرستان میناب به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: این دبستان یک کلاسه برای ۹ دانش آموز روستای درشهر ساخته شده است.

سردار اباذر سالاری افزود: روستای در شهر بخش سندرک یکی از دور افتاده‌ترین و صعب العبور‌ترین منطقه هرمزگان است که دانش آموزان آن سال‌ها در کپر درس می‌خواندند.

وی گفت: ۸ باب مدرسه با ۳۶ کلاس درس در حال ساخت است که به زودی به بهره برداری می‌رسد.

باوقار مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان گفت:۳۴۰ مدرسه با هزار و ۵۰۰ کلاس درس در نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان در حال ساخت است که هرمزگان در این زمینه رتبه پنجم کشور دارد.

آیت الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: علم راه سعادت، تکامل و ساختن را به انسان می‌آموزد.