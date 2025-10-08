مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش از آغاز به کار رسمی نخستین دوره فصلی از «رویش جوانه‌ها» مربوط به جنگ ۱۲ روزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا پناهی روا گفت: بنا داریم در وزارت آموزش و پرورش بتوانیم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را برای دانش‌آموزان و فرهنگیان انجام دهیم.

وی افزود: این رویداد توسط وزارت آموزش و پرورش و شورای فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود که ریاست آن توسط وزیر و دبیر ن نیز شورای ایثار و شهدا برعهده دارند.

پناهی روا با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه ۴۱ شهید دانش‌آموز و فرهنگیبه شهادت برسند، افزود: یکی از برنامه ترویجی در این فراخوان، زنده نگه داشتن یاد و خاطره ۴۱ شهید است که در این جنگ ۳۴ شهید دانش آموز و ۷ شهید فرهنگی تقدیم انقلاب کردیم.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: باید در این حوزه کار ماندگار داشته باشیم تا خاطرات شهدا در تاریخ جاودان بماند. رونمایی از پوستر این رویداد هشتم مهر در وزارت آموزش وپرورش همزمان با مراسم تجلیل از جامعه ایثار گر و فرهنگی در سطح ستاد برگزار و در آن تمامی آزادگان و ایثار گران تجلیل شدند و در این روز نیز پوستر جشنواره بین المللی رونمایی شد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: داستان مهمی در «فصلی از رویش جوانه‌ها» نهفته است که خود شهدا آن را رقم می‌زنند.

پناهی روا با بیان اینکه مخاطب اصلی این فراخوان همه دانش آموزان، فرهنگیان، دانشجویان تربیت معلم و رجایی و دانش آموزان خارج از کشور هستند، افزود: بنا داریم در این رویداد بین المللی خاطره نویسی و روایت نگاری جنگ ۱۲ روزه را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این رویداد بین‌المللی جشنواره در ۲ محور از جمله خاطرات و روایت‌های هنرمندان و خاطرات و روایت مردمی و آزاد دیده شده تا آثار خود را به رویداد بین المللی ارسال کنند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در بخش خاطرات، علاقه‌مندان می‌توانند در چند محور از جمله «از خون شهدا نخواهیم گذشت، نصرت الهی، سیلی سخت، فرهنگ زینبی، سید عزیز ما؛ سید حسن نصرالله، ملت ایران؛ عزیز و پیروز است، جهاد تبیین، ایثار و از خود گذشتگی و خاطرات زرخیز گنجینه‌ای عظیم» علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را ارسال کنند.

پناهی روا تصریح کرد: برگزاری اختتامیه این رویداد بین‌المللی سوم و چهارم بهمن امسال همزمان با اعیاد شعبانیه انجام خواهد شد.