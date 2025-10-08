پخش زنده
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد هرمزگان گفت: طرح مسجد سینما در مساجد هرمزگان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ اسلام خواجه یی افزود: برای حمایت از بچههای روستاها و نقاط محروم بدون دسترسی به سینما، ۱۱ دستگاه نمایش فیلم (ویدئو پروژکتور) به همراه پرده نمایش به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خریداری شده است.
وی گفت: این تجهیزات در اختیار شبکه رابطان کانونهای فرهنگی هنری در شهرستانهای مختلف قرار میگیرد و بهصورت چرخشی بین کانونهای متقاضی طرح مسجد سینما در مساجد محلات و روستاها توزیع میشود.
مدیرستاد هماهنگی کانونهای مساجد هرمزگان گفت: از این تجهیزات در کلاسهای آموزشی و مراسم ملی و مذهبی نیز استفاده میشود.
خواجه یی افزود: در مرحله دوم این طرح، کانونهای فعال در سطح استان نیز از این تجهیزات بهرهمند میشوند.
وی گفت: شمار کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان، هزار و ۶۳ کانون است و بیش از ۱۴۰ هزار عضو نوجوان و جوان دارد.