فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه در بازدید میدانی از منطقه محروم احمد فداله دزفول بر تسریع در اجرای طرحهای محرومیتزدایی در مناطق کمتر برخوردار خوزستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا روز چهارشنبه در بازدید از روند احداث و بهسازی جاده دسترسی به منطقه محروم «احمدفداله» در شمال شهرستان دزفول، گفت: تسریع در اجرای طرحهای محرومیتزدایی در مناطق کمتر برخوردار ضروری است.
وی در این بازدید که با همراهی فرماندهان تیپ حضرت مهدی (عج) و گروه مهندسی ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه انجام شد، با قدردانی از تلاش بیوقفه مهندسان و نیروهای جهادی، اظهار کرد: خدمت به مردم مناطق محروم، ادامه راه شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی است و باید با تمام قوا در راستای رفع محرومیت از این مناطق گام برداریم.
سردار سرتیپ خادم سیدالشهدا بیان داشت: این طرح برعهده گروه مهندسی و جهادی تیپ تکاور حضرت مهدی (عج) و مهندسی گروه ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه است که با هدف احداث و زیرسازی جاده دسترسی به منطقه احمدفداله در حال اجرا است.
سردار علی نجفوند، فرمانده تیپ تکاور حضرت مهدی (عج) نیز در جریان این بازدید با اشاره به دشواریهای انتقال ماشینآلات مهندسی و مصالح به این منطقه کوهستانی بیان کرد: به رغم همه سختیها، در تلاش هستیم که با همکاری مشترک گروه ۲۴ بعثت، این طرح را کمتر از ۲ ماه و پیش از شروع شرایط نامساعد جوی در منطقه به نتیجه برسانیم.
وی افزود: افتتاح این جاده، تحولی بزرگ در زندگی مردم زحمتکش منطقه محروم احمد فداله دزفول ایجاد خواهد کرد.
منطقه احمدفداله از مناطق کوهستانی، سختگذر و محروم در شمال دزفول است که سالها از کمبود امکانات رنج برده و اکثر ساکنان آن به شغل دامداری مشغول هستند.
جاده همواره مهمترین نیاز بخش شهیون دزفول عنوان شده است و تسهیل در تردد در این منطقه، علاوه بر توسعه منجر به رونق گردشگری میشود.
بخش شهیون دزفول دارای ظرفیتهای طبیعی و گردشگری فراوانی نظیر آبشار شوی، دریاچههای تمی و سد دز، چالکندی، بیشه دیونی و قلعه شاداب است.