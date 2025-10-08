پخش زنده
امروز: -
برنامه زنده «کشیک سلامت» با موضوع چالشهای انتقال دانشجویان پزشکی از رادیو سلامت و همزمان با روز جهانی پست نیز ، پخش فیلم «پستچی وظیفه شناس» از شبکه نمایش روانه آنتن می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب به بررسی چالشهای تغییر قانون انتقال دانشجویان پزشکی از خارج کشور به دانشگاههای داخل میپردازد.
در این برنامه، دکتر طاهره چنگیز رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به عنوان کارشناس مهمان حضور دارد و درباره ابعاد و پیامدهای این قانون گفتوگو خواهد کرد.
«کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی، امشب ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه سلامت سیما پخش میشود.
فیلم «پستچی وظیفه شناس»
همزمان با روز جهانی پست، شبکه نمایش فیلم «پستچی وظیفه شناس» ساختهی سینمای چین را پخش میکند؛ فیلمی که با نگاهی نمادین ، مرز میان ظاهر و باطن انسان را به چالش میکشد.
فیلم «پستچی وظیفه شناس» به کارگردانی یو ژانگ، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۷ روی آنتن میرود.
این فیلم سال ۲۰۰۷ با بازی کیو لین و ایرما اینا ساخته شد و درباره یک پستچی در منطقهای دورافتاده از چین است که با عشق کار میکند.
او یک روز نامه قبولی کنکور دانشگاه وانگ را دریافت و سعی میکند هر چه سریعتر آن را به صاحب اصلی نامه برساند.
بازپخش این فیلم جمعه ۱۸ مهر ماه در ساعتهای ۳ و ۹ خواهد بود.