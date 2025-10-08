همکاری آبفا و رسانه ملی برای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب
تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت آب و فاضلاب و صدا و سیمای استان قزوین به منظور مشارکت در تهیه، تولید و پخش برنامههای فرهنگی، آموزشی و اطلاعرسانی به امضا رسید.
، این تفاهمنامه با هدف ترویج الگوی مصرف بهینه آب و افزایش آگاهی عمومی درباره چالشهای منابع آبی استان منعقد شد.
انبارلویی مدیرکل صدا و سیمای استان در این نشست، حوزه آموزش را اولویت اصلی همکاری دانست و تأکید کرد: باید با همکاری آموزش و پرورش، پویش «جان من، جان آب» را در مدارس آغاز کرد. این پویش میتواند با مشارکت دانشآموزان، اولیای مدرسه و معلمان شکل بگیرد تا آنها خود تبدیل به راویان این قضیه شوند.
انبارلویی بر اهمیت تولید محتوای هنری با کیفیت بالا تأکید کرد و گفت: برای تأثیرگذاری بیشتر، پیشنهاد می شود یک اثر موسیقیایی فاخر با همکاری شاعران و هنرمندان برجسته استانی و ملی تولید شود که بتواند پیام صرفهجویی در مصرف آب را به شکلی ماندگار در جامعه منتشر کند.
وی همچنین پیشنهاد داد برای کاهش مسئله (بحران) آب، یک رقابت بین شهرستانها و محلات ایجاد شود تا به شکل سازندهای در مصرف صرفهجویی کنند.
انبارلویی با اشاره به درخواستهای مکرر باغداران برای استفاده از پسابهای صنعتی آلوده، خواستار نقشآفرینی رسانه ملی به عنوان واسطه شد.
مدیرکل صدا و سیما آمادگی کامل خود را برای تولید گزارشهای ویژه خبری در این زمینه اعلام کرد تا این حرکت جدید در زمینه استفاده از منابع غیرمتعارف آب رقم بخورد.
یکی دیگر از محورهای مهم مطرح شده در این نشست، ضرورت نصب مخازن ذخیره آب در منازل بود.
انبارلویی اظهار داشت که مصرفکننده نهایی (ساکن خانه) اغلب از مراحل ساخت بیاطلاع است و این موضوع منجر به اعتراضات میشود. او پیشنهاد داد که نظام مهندسی، پایان کار ساختمانها را منوط به نصب مخزن استاندارد ذخیره آب نماید و رسانه نیز به تثبیت و فرهنگسازی این الزام قانونی کمک کند.
مدیرکل صدا و سیما بر معرفی طرحهای تشویقی تأکید کرد و گفت: باید به مردم نشان داد که چطور میتوانند از سایتهای فروش یا فروشگاهها، سایهبانها را تهیه کنند و به جای استفاده از کولرهای آبی، از سایهبانها استفاده کنند. این موضوع باید در فضای مجازی و از طریق تیزرهای بازرگانی ترویج یابد.
وی در ادامه خواهان ترویج خبری و اطلاعرسانی پررنگ در خصوص طرحهای مالیاتی شد که به پروژههای حوزه آب (مانند آبخیزداری یا پروژههای آبرسانی فعال) اختصاص مییابد، تا شهروندان از این حق انتخاب مالیاتی خود آگاه شوند.
افزودن ۷۵۰ لیتر در ثانیه به ظرفیت آبرسانی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هم گفت: پارسال، با حفر چاههای اضطراری، حدود ۷۵۰ لیتر در ثانیه به ظرفیت آبرسانی اضافه شد که اگر این اقدام انجام نمیشد، ۲۰۰ هزار نفر از مشترکان به طور جدی با مشکل مواجه میشدند.
بیرنوندی اظهار داشت: علیرغم تلاشها، در حال حاضر تنها ۳۶ درصد از مشترکان (معادل آب بهایی کمتر از ۷۰ هزار تومان) الگوی مصرف بهینه را رعایت میکنند.
وی افزود که با توجه به افت سالانه ۸ درصدی منابع آبی استان، راهکار اساسی در دستان مردم است: اگر هر شهروند بتواند تنها ۲۰ درصد از مصرف آب خود را کاهش دهد، تمامی مشکلات آبی استان مرتفع خواهد شد.
بیرنوندی بر این نکته تأکید کرد که دغدغه آب باید در تمام طول سال، بهویژه در کنار دغدغههای بخش کشاورزی و صنعت، در اولویت مسئولین و مردم باشد، زیرا آب زیربنای حیات است و با تداوم روند فعلی، فصل آینده با مشکلات جدیتری روبهرو خواهیم شد. این دغدغه ریشه در تاریخ منطقه دارد؛ قزوین از دیرباز نیازمند مدیریت دقیق منابع آب بوده است.