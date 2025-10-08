معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها از تداوم سریع عملیات اجرایی آزادراه مشهد-چناران خبر داد و اعلام کرد که این پروژه ۵۰ کیلومتری که به صورت مشارکتی میان دولت و بخش خصوصی در حال اجراست، اکنون به پیشرفت فیزیکی کلی ۳۲ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوستی هدف اصلی این طرح استراتژیک در شمال شرق کشور را افزایش ایمنی و تسهیل تردد زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) عنوان کرد. این آزادراه از میدان نمایشگاه مشهد آغاز شده و پس از عبور از محدوده شهرک صنعتی توس و گلبهار، به کنارگذر شمالی چناران متصل می‌شود و حلقه مهمی در شبکه حمل‌ونقل استان ایجاد می‌کند.

وی با ارائه جزئیات فنی، افزود: تمرکز اصلی بر روی قطعه ۱۷ کیلومتری است و تاکنون بیش از ۲.۷ میلیون مترمکعب عملیات خاکی انجام شده است. در حال حاضر، پیشرفت در بخش زیرسازی به ۷۹ درصد و در روسازی به ۱۴ درصد رسیده است. کل پروژه در مجموع شامل بیش از ۱۴۰ پل بزرگ و کوچک است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها تأکید کرد که تکمیل این مسیر، مزایای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی متعددی به دنبال دارد. از جمله این مزایا می‌توان به تفکیک ترافیک باری و زائر محور، کاهش تصادفات جاده‌ای، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، توسعه سکونتگاه‌های جدید (به ویژه شهر گلبهار) و همچنین ایفای نقش پدافند غیرعامل از طریق ایجاد یک مسیر موازی اشاره کرد.

این پروژه گامی مهم در ارتقای سطح ایمنی محورهای خراسان رضوی و توسعه زیرساخت‌های ملی است.