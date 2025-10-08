پخش زنده
نشست مشترک دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بهمنظور بررسی روند اجرای پروژههای مصوب سفر رئیسجمهور، تخصیص اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی و هماهنگی در پیگیری طرحهای اولویتدار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،در این نشست که روز سهشنبه با حضور دکتر بخشی پور عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم شریف اسلامآبادغرب و دالاهو، حجتالاسلام حسینی کیا رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم شریف سنقر و کلیایی، حجت الاسلام احمدی نماینده مردم شریف هرسین، صحنه و کنگاور، دکتر رشیدی و مهندس رنجبر نمایندگان مردم شریف کرمانشاه، دکتر یوسفی نماینده مردم شریف پاوه و اورامانات و دکتر حسینی نماینده مردم شریف سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین در سالن جلسات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گزارشی از وضعیت تخصیص منابع و میزان پیشرفت پروژههای مصوب توسط معاون عمرانی استانداری کرمانشاه ارائه گردید.
بر اساس این گزارش، در جریان سفر رئیس جمهور به استان ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی مصوب شده است که در بخشهای شبکه حمل و نقل، بهداشت، کشاورزی، گردشگری، میراث فرهنگی، صنعت، معدن و زیرساختهای آب و برق در حال اجراست.
استاندار کرمانشاه در این نشست با قدردانی از همکاری نمایندگان پرتلاش مردم استان در مجلس شورای اسلامی در پیشبرد طرحهای زیربنایی استان گفت: «مصوبات سفر ریاستجمهوری فرصت تحولآفرینی برای استان کرمانشاه است و تحقق آن نیازمند همدلی، پیگیری منسجم و همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس است.»
نمایندگان استان نیز ضمن استقبال از رویکرد پیگیرانه استاندار، بر ضرورت تداوم جلسات مشترک، تقویت وحدت رویه، همافزایی و همدلی میان قوا و مدیران استان برای سرعتبخشی به اجرای مصوبات سفر و پاسخ به مطالبات مردم تأکید کردند.
در ادامه، پیشنهاد شد تا دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله وزارتخانههای راه و شهرسازی، بهداشت، جهاد کشاورزی، صنعت و میراث فرهنگی در تعامل با مجمع نمایندگان، سهم سال اول پروژهها را بهطور کامل جذب و گزارش پیشرفت طرحها بهصورت ماهانه ارائه شود.
در پایان، مقرر شد نشستهای مشترک استاندار و مجمع نمایندگان استان بهصورت مستمر ادامه یابد تا روند اجرای مصوبات سفر ریاستجمهور در مسیر توسعه متوازن و پایدار استان با همدلی و همکاری همهجانبه پیگیری شود.
در این نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و برخی مدیران کل استان هم حضور داشتند.